В Испании тех, кто болел коронавирусом, будут вакцинировать с отсрочкой в ​​полгода

Министерство здравоохранения Испании объявило, что лицам в возрасте до 55 лет, у которых нет никаких сопутствующих заболеваний, но которые были инфицированы коронавирусом и имели положительный тест, придется подождать шесть месяцев перед вакцинацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В министерстве объяснили это решение тем, что случаи повторного заражения в течение шести месяцев были настолько редкими, что считаются "исключительными".

Но люди старше 55 лет, или люди с заболеваниями, которые делают коронавирус более опасным, будут освобождены от отсрочки и смогут получить прививки в соответствии с группой, в которую они попадают на основании стратегии вакцинации Испании.

На первом этапе плана вакцинации прививки назначаются для жителей домов престарелых и тех, кто о них заботится, и для медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией.

С появлением вакцин AstraZeneca, которая одобрена в Испании только для лиц младше 55 лет, категории были расширены и теперь включают других ключевых сотрудников, в частности, учителей, сотрудников правоохранительных органов, пожарных и военнослужащих, фармацевтов, физиотерапевтов, лиц, осуществляющих уход на дому.

Как только Испания достигнет своей цели по иммунизации не менее 80% людей старше 80 лет вакцинами производства Pfizer и Moderna, она перейдет к вакцинации людей от 70 лет.