В Іспанії тих, хто хворів на коронавірус, вакцинуватимуть з відстрочкою у пів року

Міністерство охорони здоров'я Іспанії оголосило, що особам віком до 55 років, у яких немає ніяких супутніх захворювань, але які були інфіковані коронавірусом і мають позитивний тест, доведеться почекати шість місяців перед вакцинацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У міністерстві пояснили це рішення тим, що випадки повторного зараження протягом шести місяців були настільки рідкісними, що вважаються "винятковими".

Але люди, старші 55 років, або люди із захворюваннями, які роблять коронавірус більш небезпечним, будуть звільнені від відстрочки і зможуть отримати щеплення відповідно до групи, в яку вони потрапляють на підставі стратегії вакцинації Іспанії.

На першому етапі плану вакцинації щеплення призначаються для жителів будинків для людей похилого віку та тих, хто про них піклується, і для медичних працівників, які перебувають на "передовій" боротьби з епідемією.

З появою вакцин AstraZeneca, що схвалена в Іспанії тільки для осіб, молодших за 55 років, категорії були розширені і тепер включають інших ключових співробітників, зокрема, вчителів, співробітників правоохоронних органів, пожежників та військовослужбовців, фармацевтів, фізіотерапевтів, осіб, які здійснюють догляд на дому.

Як тільки Іспанія досягне своєї мети щодо імунізації не менше 80% людей, старших за 80 років, вакцинами виробництва Pfizer і Moderna, вона перейде до вакцинації людей, старших за 70 років.