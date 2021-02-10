Украина исследует запись, которая указывает, что Иран мог сбить самолет МАУ не случайно

Органы предварительного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись, в которой предположительно фигурирует министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф, и якобы указывает на то, что Иран мог сбить самолет авиакомпании МАУ не случайно.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в видеообращении, распространенном МИД Украины в среду, сообщает "Европейская правда"

"Сегодня СМИ обнародовали запись телефонного разговора с вероятным участием министра иностранных дел Ирана господина Зарифа. С самого утра мы провели серию телефонных разговоров с представителями органов предварительного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления ее подлинности", - сказал Енин.

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По его словам, украинские следователи и прокуроры имеют достаточные знания и опыт работы с перехватами, и расследование сбивания рейса MH17 это подтверждает.

"Мы обязательно сообщим о результатах", - подчеркнул Енин.

Кроме того, он отметил, что за несколько недель органы по безопасности авиации Украины выскажут свои комментарии к проекту технического отчета Ирана о катастрофе, после чего Иран подаст его на рассмотрение Международной организации гражданской авиации (ICAO).

По данным СМИ, канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, которого источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

Он также высказал мнение, что правда никогда не будет раскрыта на высшем уровне - правительством и вооруженными силами Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что такой записи не существует, изложена информация является неправдивой и ненадежной, а высказывания, которые приписывают Зарифу, противоречат его культуре речи.

8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 человек на борту.