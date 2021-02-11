Права человека: в Сенате США призывают Байдена усилить давление на Турцию

Двухпартийное большинство Сената США призвали администрацию президента Джо Байдена давить на Турцию, чтобы та делала больше для защиты прав человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

54 из 100 сенаторов подписали письмо, в котором обвиняют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в маргинализации внутренней оппозиции, подавлении критических СМИ, заключении журналистов и чистке независимых судей.

"Мы призываем вас отметить президенту Эрдогану и его администрации, что они должны немедленно прекратить свои репрессии против инакомыслия в стране и за рубежом, освободить политических заключенных и узников совести и изменить авторитарный курс", - говорится в письме.

Недавно союзник НАТО Турция заявила, что хочет улучшить отношения с США во времена Байдена, после того, как в прошлом году Вашингтон ввел санкции за приобретение Турцией российской системы противовоздушной обороны.

Ожидается, что Байден будет жестче относиться к Анкары по поводу ее репутации по правам человека. После неудавшегося переворота в 2016 году правительство Эрдогана задержал почти 300 000 человек и видсторонивчы уволил более 150 000 государственных служащих. Сотни средств массовой информации были закрыты, а десятки оппозиционных депутатов заключенные.

В среду Соединенные Штаты призвали Турцию немедленно освободить мецената и правозащитника Османа Кавалу, который содержится более трех лет без осуждения.

Год назад Кавала был оправдан по обвинениям, связанным с антиправительственными протестами 2013 года, но немедленно был повторно арестован по обвинениям, связанным с неудачным переворотом 2016 года. Впоследствии апелляционный суд отменил его оправдательный приговор по обвинению в протестах.