Права людини: у Сенаті США закликають Байдена посилити тиск на Туреччину

Двопартійна більшість Сенату США закликала адміністрацію президента Джо Байдена тиснути на Туреччину, щоб та робила більше для захисту прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

54 зі 100 сенаторів підписали лист, в якому звинувачують президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у маргіналізації внутрішньої опозиції, придушенні критичних ЗМІ, ув'язненні журналістів та чистці незалежних суддів.

"Ми закликаємо вас наголосити президенту Ердогану та його адміністрації, що вони повинні негайно припинити свої репресії проти інакомислення в країні та за кордоном, звільнити політичних в'язнів і в'язнів совісті та змінити свій авторитарний курс", - йдеться в листі.

Нещодавно союзник НАТО Туреччина заявила, що хоче покращити відносини зі США за часів Байдена, після того, як минулого року Вашингтон запровадив санкції через придбання Туреччиною російської системи протиповітряної оборони.

Очікується, що Байден буде жорсткіше ставитись до Анкари з приводу її репутації з прав людини. Після невдалого перевороту в 2016 році уряд Ердогана затримав майже 300 000 людей і відсторонивчи звільнив понад 150 000 державних службовців. Сотні засобів масової інформації були закриті, а десятки опозиційних депутатів ув'язнені.

У середу Сполучені Штати закликали Туреччину негайно звільнити мецената та правозахисника Османа Кавалу, який утримується більше трьох років без засудження.

Рік тому Кавала був виправданий за звинуваченнями, пов’язаними з антиурядовими протестами 2013 року, але негайно був повторно заарештований за звинуваченнями, пов’язаними з невдалим переворотом 2016 року. Згодом апеляційний суд скасував його виправдувальний вирок за обвинуваченням у протестах.