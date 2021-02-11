Украина и ЕС после срыва подписания хотят "открыть небо" как можно раньше

Украина и Европейский Союз отмечают, что соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", должно быть подписано как можно ранее в этом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении двух сторон по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС, который состоялся в четверг в Брюсселе.

"Совет ассоциации напомнил о важности заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве как можно раньше в 2021 году", - говорится в заявлении.

Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", должно было быть подписано 11 февраля. В начае февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с ЕС, снова перенес это подписание.

Соглашение об общем авиационном пространстве должно уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - снизить цены на билеты.