Україна та ЄС після зриву підписання хочуть "відкрити небо" якомога раніше

Україна та Європейський Союз наголошують, що Угода про Спільний авіаційний простір з ЄС, відома також як угода про "відкрите небо", повинна бути підписана якомога раніше цього року.

Про це йдеться у спільній заяві двох сторін за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС у четвер в Брюсселі, з якою ознайомилась "Європейська правда".

"Рада асоціації нагадала про важливість укладання Угоди про Спільний авіаційний простір якомога раніше у 2021 році", - сказано у заяві.

Угода про Спільний авіаційний простір з ЄС, відома також як угода про "відкрите небо", мала бути підписана 11 лютого. На початку лютого в офісі президента України заявили, що підписання зірвалося.

Нагадаємо, ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Шанс на швидке підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, проте на жовтневому саміті Україна-ЄС, Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з ЄС, знову переніс це підписання.

Угода про спільний авіаційний простір має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.