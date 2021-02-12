Торнадо в турецком Измире: повреждены дома, авто и лодки, 16 пострадавших
В турецкой провинции Измир ночью пронесся торнадо, который вызвал значительные разрушения, 16 человек были травмированы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.
Вечером в Измире начался сильный дождь и шквальный ветер, после чего на побережье пронесся торнадо.
Güzel #İzmir’imize geçmiş olsun...🙏🏼— Ceyda Bölünmez Çankırı | Maske😷Mesafe↔️Temizlik🧼 (@CeydaBC47) February 11, 2021
İzmir'de hortum ve fırtına nedeniyle can ve mal zararı gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Rabbim şehrimizi ve ülkemizi tüm afetlerden korusun inşallah.🤲🏼 pic.twitter.com/AaUtIbYsni
Стихия повредила десятки автомобилей и домов, в порту затонули несколько лодок, другие были значительно повреждены. Ветер сорвал крыши с нескольких домов.
Кроме того, в порту ветер опрокинул контейнеры и краны. В результате падения одного из кранов пострадали 9 человек, всего в больницы попали 16 пострадавших.
Geçmiş olsun İzmir.— Fatma Güler (@gulerfatma) February 12, 2021
Allah Ülkemizi tüm Afetlerden korusun. Yaralanan ve evleri hasar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun .Allah bir daha yaşatmasın.#GecmisOlsunİzmir #urla #Alaçatı #deprem pic.twitter.com/JDTAKxv4Yx
Непогода также привела к разрушениям в турецкой провинции Чанаккале. Кроме ливней и сильных порывов ветра, здесь еще и выпал град размером с орех.
Вследствие непогоды затонули несколько лодок, повреждены автомобили и дома.