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Торнадо в турецком Измире: повреждены дома, авто и лодки, 16 пострадавших

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Торнадо в турецком Измире: повреждены дома, авто и лодки, 16 пострадавших

Пятница, 12 февраля 2021, 09:29

В турецкой провинции Измир ночью пронесся торнадо, который вызвал значительные разрушения, 16 человек были травмированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

Вечером в Измире начался сильный дождь и шквальный ветер, после чего на побережье пронесся торнадо.

Стихия повредила десятки автомобилей и домов, в порту затонули несколько лодок, другие были значительно повреждены. Ветер сорвал крыши с нескольких домов.

Кроме того, в порту ветер опрокинул контейнеры и краны. В результате падения одного из кранов пострадали 9 человек, всего в больницы попали 16 пострадавших.

Непогода также привела к разрушениям в турецкой провинции Чанаккале. Кроме ливней и сильных порывов ветра, здесь еще и выпал град размером с орех.

Вследствие непогоды затонули несколько лодок, повреждены автомобили и дома.

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Турция стихийные бедствия
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