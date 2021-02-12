Торнадо в турецькому Ізмірі: пошкоджені будинки, авто і човни, 16 постраждалих

У турецькій провінції Ізмір ночі пронісся торнадо, який спричинив значні руйнування, 16 людей були травмовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN Turk.

Увечері в Ізмірі почався сильний дощ і шквальний вітер, після чого на узбережжі пронісся торнадо.

Geçmiş olsun İzmir.

Allah Ülkemizi tüm Afetlerden korusun. Yaralanan ve evleri hasar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun .Allah bir daha yaşatmasın.#GecmisOlsunİzmir #urla #Alaçatı #deprem pic.twitter.com/JDTAKxv4Yx — Fatma Güler (@gulerfatma) February 12, 2021

Стихія пошкодила десятки автомобілів і будинків, в порту затонули кілька човнів, інші були значно пошкоджені. Вітер позривав дахи з кількох будинків.

Güzel #İzmir’imize geçmiş olsun...🙏🏼



İzmir'de hortum ve fırtına nedeniyle can ve mal zararı gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Rabbim şehrimizi ve ülkemizi tüm afetlerden korusun inşallah.🤲🏼 pic.twitter.com/AaUtIbYsni — Ceyda Bölünmez Çankırı | Maske😷Mesafe↔️Temizlik🧼 (@CeydaBC47) February 11, 2021

Крім того, у порту вітер перекинув контейнери та крани. В результаті падіння одного з кранів постраждали 9 осіб, загалом до лікарень потрапили 16 постраждалих.

Негода також спричинила руйнування в турецькій провінції Чанаккале. Окрім злив і сильних поривів вітру, тут ще й випав град розміром з горіх.

Внаслідок негоди затонули кілька човнів, пошкоджені автомобілі і будинки.