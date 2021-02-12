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Торнадо в турецькому Ізмірі: пошкоджені будинки, авто і човни, 16 постраждалих

П'ятниця, 12 лютого 2021, 09:29

У турецькій провінції Ізмір ночі пронісся торнадо, який спричинив значні руйнування, 16 людей були травмовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN Turk.

Увечері в Ізмірі почався сильний дощ і шквальний вітер, після чого на узбережжі пронісся торнадо.

Стихія пошкодила десятки автомобілів і будинків, в порту затонули кілька човнів, інші були значно пошкоджені. Вітер позривав дахи з кількох будинків.

Крім того, у порту вітер перекинув контейнери та крани. В результаті падіння одного з кранів постраждали 9 осіб, загалом до лікарень потрапили 16 постраждалих.

Негода також спричинила руйнування в турецькій провінції Чанаккале. Окрім злив і сильних поривів вітру, тут ще й випав град розміром з горіх.

Внаслідок негоди затонули кілька човнів, пошкоджені автомобілі і будинки.

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Туреччина стихійні лиха
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