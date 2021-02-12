ЕИБ выделит 50 млн евро на вакцины и холодильное оборудование для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер договорились о выделении 50 млн евро на закупку вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Соответствующая договоренность была подписана во время рабочего визита премьера в штаб-квартиру ЕИБ в Люксембурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Правительственный портал".

Предполагается, что ЕИБ выделит средства в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

"Это расширит наши возможности в закупке вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации", - прокомментировал договоренность Шмыгаль.

Кроме того, по итогам встречи с Хойером было подписано гарантийное соглашение "Развитие аэропорта "Борисполь" о получении займа в размере 270 млн евро для реконструкции летной зоны №2.

Вернер Хойер со своей стороны подчеркнул, что в 2020 году ЕИБ сделал рекордные инвестиции в Украину на сумму более 1 млрд евро.

"Мы начали 2021 год с очень своевременных инициатив на пути к восстановлению после COVID-19. Как банк ЕС, мы готовы помочь ослабить влияние пандемии, защищая население Украины, повышая устойчивость и поддерживая такие инициативы, как подписанные сегодня соглашения", - отметил Хойер.