ЄІБ виділить 50 млн євро на вакцини і холодильне обладнання для України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр домовилися про виділення 50 млн євро на закупівлю вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Відповідна домовленість була підписана під час робочого візиту прем’єра у штаб-квартиру ЄІБ в Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал".

Передбачається, що ЄІБ виділить кошти в межах чинного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".

"Це розширить наші можливості в закупівлі вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації",- прокоментував домовленість Шмигаль.

Крім того, за підсумками зустрічі з Хойєром було підписано гарантійну угоду "Розвиток аеропорту "Бориспіль" про отримання позики в розмірі 270 млн євро для реконструкції льотної зони №2.

Вернер Хойєр зі свого боку підкреслив, що у 2020 році ЄІБ зробив рекордні інвестиції в Україну на суму понад 1 млрд євро.

"Ми розпочали 2021 рік із дуже своєчасних ініціатив на шляху до відновлення після COVID-19. Як банк ЄС ми готові допомогти послабити вплив пандемії, захищаючи населення України, підвищуючи стійкість та підтримуючи такі ініціативи, як підписані сьогодні угоди", - зазначив Хойєр.