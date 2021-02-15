В Британии впервые с октября меньше 10 000 случаев коронавируса за сутки

В Великобритании за последние сутки зарегистрировано 9765 новых положительных тестов на коронавирус и впервые с 2 октября ежедневная цифра ниже уровня в 10 000 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Власти также зарегистрировали 230 смертей среди людей, у которых за последние 28 дней был положительный результат теста на коронавирус.

Это самый низкий показатель с 26 декабря, когда этот показатель был также 230.

Однако стоит отметить, что по понедельникам, как правило, сообщается о меньшем количестве смертей из-за задержки отчетности в выходные дни.

С начала февраля ежедневный прирост заражений в Британии не превышал 20 000 случаев и продолжает снижаться. В то же время, значительную обеспокоенность вызывают новые штаммы вируса.

Напомним, в Британии более 15 миллионов человек из самых приоритетных групп получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Это примерно 22,5% всего населения и 28,6% взрослого населения страны в возрасте от 18 лет. Впрочем, вторую дозу вакцины среди них получили пока 537 000 человек, следовательно, только эта группа уже имеет максимальную защиту от вируса.