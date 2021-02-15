Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Рада возобновила конкурсный отбор на госслужбу, как просил ЕС

Во Франции хотят построить ветроэлектростанцию ​​на месте лагеря, где погибли тысячи украинцев

Жители Ирландии используют "стоматологический туризм" для обхода запрета на поездки

В Нидерландах суд постановил немедленно отменить комендантский час






В Британии впервые с октября меньше 10 000 случаев коронавируса за сутки

Понедельник, 15 февраля 2021, 18:27

В Великобритании за последние сутки зарегистрировано 9765 новых положительных тестов на коронавирус и впервые с 2 октября ежедневная цифра ниже уровня в 10 000 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Власти также зарегистрировали 230 смертей среди людей, у которых за последние 28 дней был положительный результат теста на коронавирус.

Это самый низкий показатель с 26 декабря, когда этот показатель был также 230.

Однако стоит отметить, что по понедельникам, как правило, сообщается о меньшем количестве смертей из-за задержки отчетности в выходные дни.

С начала февраля ежедневный прирост заражений в Британии не превышал 20 000 случаев и продолжает снижаться. В то же время, значительную обеспокоенность вызывают новые штаммы вируса.

Напомним, в Британии более 15 миллионов человек из самых приоритетных групп получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Это примерно 22,5% всего населения и 28,6% взрослого населения страны в возрасте от 18 лет. Впрочем, вторую дозу вакцины среди них получили пока 537 000 человек, следовательно, только эта группа уже имеет максимальную защиту от вируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Великобритания Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua