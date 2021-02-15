У Британії вперше з жовтня менше 10 тисяч випадків коронавірусу за добу

У Великій Британії за останню добу зареєстровано 9765 нових позитивних тестів на коронавірус і вперше с 2 жовтня щоденна цифра нижче рівня в 10 000 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Влада також зареєструвала 230 смертей серед людей, у яких за останні 28 днів був позитивний результат тесту на коронавірус.

Це найнижчий показник з 26 грудня, коли цей показник був також 230.

Однак варто зазначити, що по понеділках, як правило, повідомляється про меншу кількість смертей через затримку звітності у вихідні дні.

З початку лютого щоденний приріст заражень у Британії не перевищував 20 тисяч випадків та продовжує знижуватися. Водночас, значну стурбованість викликають нові штами вірусу.

Нагадаємо, у Британії понад 15 мільйонів людей з найпріоритетніших груп отримали свою першу дозу вакцини від коронавірусу.

Це приблизно 22,5% всього населення та 28,6% дорослого населення країни віком від 18 років. Втім, другу дозу вакцини серед них отримали поки 537 тисяч, відтак тільки ця група вже має максимальний захист від вірусу.