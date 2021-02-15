ЕС договаривается о новом соглашении с Moderna из-за нехватки вакцин - СМИ

Европейский союз ведет переговоры с компанией Moderna о закупке большего количества вакцины от COVID-19, а AstraZeneca предложила поставить дозы своей вакцины, произведенной за пределами Европы, чтобы компенсировать сокращение поставок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в ЕС.

По данным агентства, ЕС ведет переговоры о новом соглашении о поставках с Moderna, которое может почти удвоить объем доз вакцины от американской компании.

По условиям сделки, по которой ведутся переговоры, ЕС получит от Moderna 150 миллионов дополнительных доз, помимо 160 миллионов, которые уже были зарезервированы и начали поставляться в прошлом месяце.

Один из двух официальных лиц сказал, что некоторые дозы по новой сделке могут быть доставлены к июню. Второй был более осторожным, указывая на трудности, с которыми Moderna столкнулась, доставив в ЕС всего 10 миллионов доз в первом квартале 2021 года.

Однако количество доступных инъекций можно было бы увеличить, если увеличить количество доз, которые могут быть извлечены из каждого флакона Moderna.

На прошлой неделе чиновники в Брюсселе и руководители AstraZeneca обсудили сокращение поставок, объявленное англо-шведским производителем в январе до 31 миллиона доз до марта вместо изначально согласованных 80 миллионов.

Под давлением компания AstraZeneca, которая разрабатывала вакцину совместно с Оксфордским университетом, позже предложила увеличить поставки до 40 миллионов в первом квартале.

По словам двух источников, руководители AstraZeneca сообщили, что для ускорения поставок они могут предоставить определенное количество доз, произведенных за пределами Европы. Поставщиком может быть Индийский институт сыворотки (SII).

По словам двух источников, британский регулятор лекарственных средств также проводит аудит производственных процессов на заводе SII, что может открыть путь к отправке вакцины AstraZeneca оттуда в Великобританию и другие страны.

SII является основным поставщиком вакцин в более бедные страны по схеме, совместно возглавляемой Всемирной организацией здравоохранения. Неясно, могут ли на эти поставки повлиять возможные поставки в более богатые страны.