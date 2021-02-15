ЄС домовляється про нову угоду з Moderna через нестачу вакцин - ЗМІ

Європейський союз веде переговори з компанією Moderna про закупівлю більшої кількості вакцини від COVID-19, а AstraZeneca запропонувала поставити дози своєї вакцини, виробленої за межами Європи, щоб компенсувати скорочення поставок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на два джерела в ЄС.

За даними агентства, ЄС веде переговори про нову угоду про постачання з Moderna, яка може майже подвоїти обсяг доз вакцини від американської компанії.

За умовами угоди, по якій ведуться переговори, ЄС отримає від Moderna 150 мільйонів додаткових доз, крім 160 мільйонів, які вже були зарезервовані і почали поставлятися в січні.

Один з двох офіційних осіб сказав, що деякі дози по новому контракту можуть бути доставлені до червня. Другий був більш обережним, вказуючи на труднощі, з якими Moderna зіткнулася, доставивши в ЄС всього 10 мільйонів доз в першому кварталі 2021 року.

Однак кількість доступних ін'єкцій можна було б збільшити, якщо збільшити кількість доз, які можуть бути вилучені з кожного флакона Moderna.

Крім того, минулого тижня чиновники в Брюсселі і керівники AstraZeneca обговорили скорочення поставок, оголошене англо-шведським виробником в січні до 31 мільйона доз до березня замість спочатку узгоджених 80 мільйонів.

Під тиском компанія AstraZeneca, яка розробляла вакцину спільно з Оксфордським університетом, пізніше запропонувала збільшити поставки до 40 мільйонів в першому кварталі.

За словами двох джерел, ЄС і AstraZeneca в даний час проводять щотижневі зустрічі, щоб знайти способи швидкого збільшення виробництва.

За словами двох джерел, керівники AstraZeneca повідомили, що для прискорення поставок вони можуть надати певну кількість доз, вироблених за межами Європи. Постачальником може бути Індійський інститут сироватки (SII).

За словами двох джерел, британський регулятор лікарських засобів також проводить аудит виробничих процесів на заводі SII, що може відкрити шлях до відправки вакцини AstraZeneca звідти до Великобританії і інших країн.

SII є основним постачальником вакцин в бідніші країни за схемою, очолюваною Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Неясно, чи можуть на ці поставки вплинути можливі поставки в більш багаті країни.