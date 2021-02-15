Молдова до 15 апреля продлила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

В Молдове из-за продолжающегося роста случаев коронавируса до 15 апреля продлили чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

За последнюю неделю в Молдове число ежедневных случаев заражения выросло на 17,9%. А за последние две недели в 29 населенных пунктах объявили красный код эпидемиологической опасности.

К существующим правилам безопасности (ношение маски, соблюдение дистанции и обработка рук дезинфицирующим средством) добавили несколько новых. Так, на выходных в стране решили снова закрывать торговые центры, а в некоторые дни и рынки.

Также власти решили сократить допустимое число гостей на мероприятиях в ресторанах и кафе с 50 до 20 человек. Кинотеатры, ночные клубы и дискотеки остаются закрытыми.

Еще одно ограничение: в городском, междугороднем и международном транспорте пассажиры должны занимать не больше половины мест. Речь об автобусах, троллейбусах, маршрутках и поездах.

В магазинах допустимое число посетителей рассчитывается так, чтобы на каждого человека приходилось не менее 4 квадратных метров свободной площади.

Также центральные органы власти продолжат работу по специальному графику — с 7:30 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:30.