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Молдова до 15 квітня продовжила надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я

Понеділок, 15 лютого 2021, 19:16

У Молдові через тривале зростання випадків коронавірусу до 15 квітня продовжила надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За останній тиждень в Молдові число щоденних випадків зараження зросла на 17,9%. А за останні два тижні у 29 населених пунктах оголосили червоний код епідеміологічної небезпеки.

До існуючих правил безпеки (носіння маски, дотримання дистанції та обробка рук дезинфікуючим засобом) додали кілька нових. Так, на вихідних у країні вирішили знову закривати торговельні центри, а в деякі дні і ринки.

Також влада вирішила скоротити допустиму кількість гостей на заходах в ресторанах і кафе з 50 до 20 осіб. Кінотеатри, клуби і дискотеки залишаються закритими.

Ще одне обмеження: в міському, міжміському і міжнародному транспорті пасажири повинні займати не більше половини місць. Йдеться про автобуси, тролейбуси, маршрутки і поїзди.

У магазинах допустима кількість відвідувачів розраховується так, щоб на кожну людину припадало не менше 4 квадратних метрів вільної площі.

Також центральні органи влади продовжать роботу за спеціальним графіком - з 7:30 до 16:00 з перервою на обід з 12:00 до 12:30.

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