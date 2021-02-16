В Англии обязательные "карантинные" гостиницы за 1750 фунтов приняли первых путешественников

В Британии появились первые реальные примеры действия новых жестких правил въезда, которые требуют от путешественников из 33 стран риска, среди которых Португалия и Бразилия, отбыть 10-дневную самоизоляцию в отеле за свой счет после прибытия в Англию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Правила касаются только граждан и резидентов Соединенного Королевства и Ирландии, так как для остальных категорий въезд из этих стран совсем запрещен.

По правилам, в дополнение к негативному тесту еще перед полетом, люди должны оплатить 1750 фунтов и забронировать комнату в специально определенных гостиницах. В эту сумму входят расходы, связанные с трансфером, проживанием и повторным тестированием. Анонсируя новые правила, в правительстве предупредили о жестких штрафах за нарушение правил, вплоть до тюремных сроков за ложь на границе о том, что человек возвращается из страны риска.

Такими чрезвычайными мерами надеются сдержать попадание в страну новых штаммов коронавируса, которые могут поставить под угрозу эффективность вакцин.

До последнего оставались вопрос о том, получится ли в аэропортах разделять пассажиров так, чтобы прибывшие из стран риска не успевали пересечься с другими - чтобы не свести на нет все следующие требования.

На прошлой неделе в первый день работы специального портала для бронирования карантинных комнат были жалобы, что он работает со сбоями.

После первого дня действия правил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что система с карантинными отелями заработала как следует. В аэропорту "Хитроу" тоже заявили, что новые меры начали работать без проблем и что будут следить, чтобы на пунктах пограничного контроля не возникало задержек.

Первые обитатели "карантинных" отелей, с которыми пообщались СМИ, реагируют на ситуацию по-разному. Некоторые называют правила абсурдными, ссылаясь на то, что имеют отрицательный тест, собственное жилье совсем рядом, а гостиничная самоизоляция стоит слишком дорого. Другие, в частности, медик, сказали, что считают требования оправданными для общей безопасности - даже при том, что мужчина уже вакцинирован.