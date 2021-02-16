В Англії обов’язкові "карантинні" готелі за 1750 фунтів прийняли перших мандрівників 

У Британії з’явилися перші реальні приклади дії нових жорстких правил в’їзду, які вимагають від мандрівників з 33 країн ризику, серед яких Португалія та Бразилія, відбути 10-денну самоізоляцію в готелі за власний кошт після прибуття до Англії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Правила стосуються тільки громадян і резидентів Сполученого Королівства та Ірландії, тому що для решти категорій в’їзд з цих країн зовсім заборонений.

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За правилами, на додачу до негативного тесту ще перед польотом, люди повинні сплатити 1750 фунтів та забронювати кімнату у спеціально визначених готелях. У цю суму входять витрати, пов’язані з трансфером, проживанням і повторним тестуванням. Анонсуючи нові правила, в уряді попередили про жорсткі штрафи за порушення правил, аж до тюремних термінів за брехню на кордоні про те, що людина повертається з країни ризику.

Такими надзвичайними заходами сподіваються стримати потрапляння в країну нових штамів коронавірусу, які можуть поставити під загрозу ефективність вакцин.

До останнього залишалися запитання про те, чи вийде в аеропортах розділяти пасажирів так, щоб прибулі з країн ризику не встигали перетнутися з іншими - щоб не звести нанівець усі наступні вимоги.

Минулого тижня в перший день роботи спеціального порталу для бронювання карантинних кімнат лунали скарги, що він працює зі збоями.

Після першого дня дії правил міністр охорони здоров'я Метт Хенкок сказав, що система з карантинними готелями запрацювала як слід. В аеропорту "Хітроу" теж заявили, що нові заходи почали працювати без проблем та що будуть стежити, аби на пунктах прикордонного контролю не виникало затримок.

Перші мешканці "карантинних" готелів, з якими поспілкувалися ЗМІ, реагують на ситуацію по-різному. Деякі називають правила абсурдними, посилаючись на те, що мають негативний тест, власне житло зовсім поруч, а готельна самоізоляція коштує надто дорого. Інші, зокрема, медик, сказали, що вважають вимоги виправданими задля загальної безпеки - навіть при тому, що чоловік вже вакцинований.