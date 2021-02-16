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В Афинах из-за снегопада частично закрыли метро и отложили вакцинацию

Вторник, 16 февраля 2021, 10:54

Необычайно сильный снегопад накрыл столичный регион Греции, власти предупредили жителей, особенно в северном и восточном пригородах Афин, не покидать свои дома утром во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Органы здравоохранения Греции объявили, что откладывают вакцинацию против коронавируса в большей части столичного региона. Одну линию Афинского метрополитена, которая проходит частично над землей до северного пригорода, остановили, при этом большинство автобусов убрали с улиц столицы из соображений безопасности.

Снегоочистители и грузовики с солью убирают улицы центральных Афин, стараясь держать их открытыми для движения.

Снег часто выпадает в горах Греции и на севере страны, но в столице он бывает гораздо реже.

 
Заснеженный Акрополь

Часть Афин также страдает от отключения электроэнергии из-за порванных линий электропередачи, сейчас идет работа над их восстановлением.

Снегопад в центре Афин начался поздно в понедельник и продолжался в течение ночи.

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