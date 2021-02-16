В Афинах из-за снегопада частично закрыли метро и отложили вакцинацию
Необычайно сильный снегопад накрыл столичный регион Греции, власти предупредили жителей, особенно в северном и восточном пригородах Афин, не покидать свои дома утром во вторник.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Органы здравоохранения Греции объявили, что откладывают вакцинацию против коронавируса в большей части столичного региона. Одну линию Афинского метрополитена, которая проходит частично над землей до северного пригорода, остановили, при этом большинство автобусов убрали с улиц столицы из соображений безопасности.
Снегоочистители и грузовики с солью убирают улицы центральных Афин, стараясь держать их открытыми для движения.
Снег часто выпадает в горах Греции и на севере страны, но в столице он бывает гораздо реже.
Часть Афин также страдает от отключения электроэнергии из-за порванных линий электропередачи, сейчас идет работа над их восстановлением.
Снегопад в центре Афин начался поздно в понедельник и продолжался в течение ночи.