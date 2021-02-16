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В Афінах через снігопад частково закрили метро і відклали вакцинацію

Вівторок, 16 лютого 2021, 10:54

Незвично сильний снігопад накрив столичний регіон Греції, влада попередила жителів, особливо у північному та східному передмістях Афін не залишати свої домівки вранці у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Органи охорони здоров'я Греції оголосили, що відкладають вакцинацію проти коронавірусу в більшій частині столичного регіону. Одну лінію Афінського метрополітену, яка проходить частково над землею до північного передмістя, було зупинено, тоді як більшість автобусів було вилучено з вулиць столиці з міркувань безпеки.

Снігоочисники та вантажівки з сіллю прибирають вулиці центральних Афін, намагаючись тримати їх відкритими для руху.

Сніг часто випадає в горах Греції та на півночі країни, але в столиці він буває набагато рідше, особливо сильний сніг.

 
Засніжений Акрополь

Частина Афін також потерпає від відключення електроенергії через порвані лінії електропередачі, зараз триває робота над їх відновленням.

Снігопад у центрі Афін розпочався пізно в понеділок і тривав протягом ночі.

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Греція
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