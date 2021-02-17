Засыпанные снегом Афины и целые районы без света: в Греции борются с последствиями циклона "Медея"

В Греции продолжают налаживать нормальную жизнь и движение на дорогах после мощного циклона "Медея", принесшего в страну снегопады и необычно низкие температуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Тяжелые погодные условия были днем ​​во вторник 16 февраля, когда мощный снегопад создал значительные проблемы на дорогах и привел к обесточиванию целых районов.

Фото: AFP

"Это очень сильный снегопад, такого мы не наблюдали уже много лет", - отмечает научный директор Национальной обсерватории Афин Костас Лагоувардос.

В Афинах самая низкая температура воздуха составляла -5°C, однако на севере страны было значительно холоднее. В городе Флорина на северо-западе утром во вторник зафиксировали даже -22°C.

Центральные улицы Афин более или менее успевали чистить от снега, однако узкие проезды и улицы в основном стали непроезжими.

Из-за обилия снега приостановили работу даже несколько линий метро, ​​где значительные участки расположены на улице. Также не работала большая часть трамвайных и троллейбусных маршрутов - рельсы нередко были перегорожены поваленными деревьями или крупными ветвями, а провода оборваны.

На участке железной дороги из Афин в Фессалоники были временные осложнения движения из-за падения большого дерева на пригородный поезд, но обошлось без пострадавших.

На чрезвычайном совещании, созванном из-за непогоды, премьер отметил, что больше всего беспокоится по поводу обесточивания домов и что оператор сети делает все возможное, чтобы возобновить поставки.

Без электроэнергии оказались тысячи домов в десятках муниципалитетов. В большинстве свет появился уже вечером во вторник.

В муниципалитете Диониссос на севере Аттики объявили чрезвычайную ситуацию. Там еще вечером дома оставались без электроэнергии и телефонной связи из-за оборванных проводов, а также без водоснабжения. В район направили 10 групп службы чрезвычайных ситуаций и военных.

В то же время СМИ публикуют живописные фото заснеженных Афин и снеговиков, слепленных местными жителями.

Хотя погода уже сегодня начнет улучшаться, ожидается, что минусовые температуры могут продержаться до пятницы.