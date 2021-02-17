Засипані снігом Афіни та цілі райони без світла: у Греції долають наслідки циклону "Медея"

У Греції продовжують налагоджувати нормальне життя і рух на дорогах після потужного циклону "Медея", що приніс у країну снігопади та незвично низькі температури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Найважчі погодні умови були вдень у вівторок 16 лютого, коли потужний снігопад створив значні проблеми на дорогах та призвів до знеструмлення цілих районів.

Фото: AFP

"Це дуже сильний снігопад, такого ми не спостерігали вже багато років", - зазначає науковий директор Національної обсерваторії Афін Костас Лагоувардос.

В Афінах найнижча температура повітря становила -5°C, проте на півночі країни було значно холодніше. У місті Флорина на північному заході вранці у вівторок зафіксували навіть -22 °C.

Центральні вулиці Афін більш-менш встигали чистити від снігу, проте вузькі проїзди та вулички здебільшого стали непроїзними.

Через велику кількість снігу призупинили роботу навіть кілька ліній метро, де значні ділянки розташовані надворі. Також не працювала більша частина трамвайних і тролейбусних маршрутів - рейки нерідко були перегороджені поваленими деревами або великими гілками, а дроти обірвані.

На ділянці залізниці з Афін до Фессалонік були тимчасові ускладнення руху через падіння великого дерева на приміський поїзд, але обійшлося без постраждалих.

На надзвичайній нараді, скликаній через негоду, прем’єр зазначив, що найбільше турбується з приводу знеструмлення домівок та що оператор мережі робить усе можливе, щоб відновити постачання.

Без електроенергії опинилися тисячі домівок у десятках муніципалітетів. У більшості світло з’явилося вже увечері в вівторок.

У муніципалітеті Діоніссос на півночі Аттики оголосили надзвичайну ситуацію. Там ще на вечір будинки залишалися без електроенергії і телефонного зв’язку через обірвані лінії, та без водопостачання. У район спрямували 10 груп служби надзвичайних ситуацій та військових.

Водночас, ЗМІ публікують мальовничі фото засніжених Афін та сніговиків, зліплених місцевими мешканцями.

Хоча погода вже сьогодні почне покращуватися, очікується, що мінусові температури можуть протриматися до п’ятниці.