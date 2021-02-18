В Грузии суд постановил арестовать лидера крупнейшей оппозиционной партии

Тбилисский городской суд в среду 17 февраля постановил арестовать Нику Мелия, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

Суд изменил меру пресечения в отношении оппозиционера с залога на арест, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры.

Ранее Мелия отказался выплатить залог, выбранный ему судом в качестве меры пресечения. Парламент, удовлетворив ходатайство прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

Ника Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в нем - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".

Лидеры оппозиционных партий провели всю ночь в офисе "Единого национального движения". Мелия также находился там. Ожидалось, что министерство внутренних дел ночью выполнит решение суда о заключении оппозиционера под стражу, но этого не случилось. Арест Мелии может обострить напряженную политическую ситуацию в стране.

В ночь на 21 июня 2019 года полиция грубо зачистила акцию протеста, которая собралась после того, как в стенах грузинского парламента состоялось мероприятие Межпарламентской ассамблеи православия, глава которой, российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, расселся в спикерском кресле.