Чехия обязала носить одновременно две маски в магазинах и транспорте

В Чехии обязали жителей носить респиратор или две хирургические маски одновременно в магазинах и общественном транспорте, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание iDNES.

В магазинах, общественном транспорте и больницах отныне будет обязательно носить респираторы FFP2 / KN95 / N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга, сообщил министр здравоохранения Ян Блатны после заседания правительства.

"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил новое требование министр.

По его словам, эти меры необходимы в общедоступных местах с большим скоплением людей.

Блатны ранее заявлял, что он будет настаивать, чтобы как можно больше людей носили респираторы FFP2, чтобы остановить мутацию британского варианта коронавируса.

Как сообщалось, правительство Чехии пока решил не открывать несущественные розничные магазины на фоне неблагоприятной ситуации с пандемией.

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