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Глава Минздрава Польши заявил о третьей волне коронавируса в стране

Пятница, 19 февраля 2021, 14:04

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о третьей волне коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Абсолютно точно у нас уже третья волна. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет", - подчеркнул Недзельский.

В частности, по его словам, вопрос заключается в том, будет ли масштаб третьей волны таким, как в ноябре, или меньше.

На вопрос, есть ли у правительства оценки того, как может выглядеть эта третья волна в ближайшее время, он объяснил, что развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами, и самым важным является распространение так называемой британской мутации.

"Вторая вещь несколько менее конкретна, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине", - отметил он.

В пятницу Польша сообщила о 8777 новых случаев коронавируса и 241 смерти.

Всего в стране зафиксировали более 1,5 млн случаев, 41 823 человека умерли.

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