Глава МОЗ Польщі заявив про третю хвилю коронавірусу в країні
Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив про третю хвилю коронавірусу у країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
"Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас у майбутньому. У нас вже третя хвиля. Питання в тому, якого масштабу вона буде" - підкреслив Недзельський.
Зокрема, за його словами, питання полягає в тому, чи буде масштаб третьої хвилі таким, як у листопаді, чи це буде менша хвиля.
На запитання, чи має уряд оцінки того, як може виглядати ця третя хвиля найближчим часом, він пояснив, що розвиток пандемії зумовлений двома критичними факторами, і найважливішим є поширення так званої британської мутації.
"Друга річ є дещо менш конкретною, оскільки йдеться про певну соціальну дисципліну", - зазначив він.
У п’ятницю Польща повідомила про 8777 нових випадків коронавірусу та 241 смерть.
Загалом у країні зафіксували понад 1,5 млн випадків, 41 823 людини померли.