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Глава МОЗ Польщі заявив про третю хвилю коронавірусу в країні

П'ятниця, 19 лютого 2021, 14:04

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив про третю хвилю коронавірусу у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас у майбутньому. У нас вже третя хвиля. Питання в тому, якого масштабу вона буде" - підкреслив Недзельський.

Зокрема, за його словами, питання полягає в тому, чи буде масштаб третьої хвилі таким, як у листопаді, чи це буде менша хвиля.

На запитання, чи має уряд оцінки того, як може виглядати ця третя хвиля найближчим часом, він пояснив, що розвиток пандемії зумовлений двома критичними факторами, і найважливішим є поширення так званої британської мутації.

"Друга річ є дещо менш конкретною, оскільки йдеться про певну соціальну дисципліну", - зазначив він.

У п’ятницю Польща повідомила про 8777 нових випадків коронавірусу та 241 смерть.

Загалом у країні зафіксували понад 1,5 млн випадків, 41 823 людини померли.

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