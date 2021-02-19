Турция вновь отправила корабль для разведки недр Эгейского моря, Греция протестует

Греция выразила протест Турции по поводу размещения исследовательского судна в Эгейском море, что она назвала "ненужным" шагом, поскольку союзники по НАТО стремятся возобновить переговоры по давнему морскому спору.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Военно-морские силы Турции на этой неделе заявили, что исследовательское судно "Çeşme" будет проводить гидрографические исследования с 18 февраля по 2 марта в районе международных вод, где обе стороны имеют потенциальные интересы.

"Это ненужный шаг, который не способствует позитивным настроениям", - заявил официальный представитель правительства Греции Христос Тарантилис.

По словам представителей греческого правительства, министерство иностранных дел подало устную жалобу.

По словам турецких дипломатических источников, Анкара считает, что этот район находится в международных водах, и океанографические исследования не имели отношения к спору по поводу континентальных шельфов.

Они заявили, что судно будет проводить такие же научные исследования, которые Греция недавно провела в этом районе, и которые были разрешены соглашением 1976 года между двумя странами.

Официальные лица Греции заявили, что, хотя "Çeşme" работает в международных водах, ответственность за выдачу морских предупреждений в этой части Эгейского моря лежит на Греции.