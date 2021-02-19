Туреччина знову відправила корабель для розвідки копалин в Егейському морі, Греція протестує

Греція висловила протест Туреччині з приводу розміщення дослідного судна в Егейському морі, що вона назвала "непотрібним" кроком, оскільки союзники по НАТО прагнуть відновити переговори по давній морській суперечці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Військово-морські сили Туреччини цього тижня заявили, що дослідницьке судно "Çeşme" проводитиме гідрографічні дослідження з 18 лютого по 2 березня в районі міжнародних вод, де обидві сторони мають потенційні інтереси.

"Це непотрібний крок, який не сприяє позитивним настроям", - заявив офіційний представник уряду Греції Христос Тарантіліс.

За словами представників грецького уряду, Міністерство закордонних справ подало усну скаргу.

За словами турецьких дипломатичних джерел, Анкара вважає, що цей район знаходиться в міжнародних водах, і океанографічні дослідження не мали відношення до суперечки з приводу континентальних шельфів.

Вони заявили, що судно буде проводити такі ж наукові дослідження, які Греція нещодавно провела в цьому районі, які були дозволені угодою 1976 року між двома країнами.

Офіційні особи Греції заявили, що, хоча "Çeşme" працює в міжнародних водах, відповідальність за видачу морських попереджень в цій частині Егейського моря лежить на Греції.

Раніше повідомлялося, що грецькі та турецькі чиновники, найімовірніше, знову зустрінуться в кінці лютого або на початку березня, щоб оживити зусилля щодо врегулювання суперечки на морському кордоні.

Після чотирирічної паузи, подовженої суперечкою щодо прав на енергетичні ресурси у Східному Середземномор'ї минулого року, вони відновили попередні переговори 25 січня.