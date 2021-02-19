Школы, рестораны, спорт Эстония усилила ограничения для борьбы с вирусом

Эстония вновь вернула ряд карантинных ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса, которые начнут действовать с 22 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В правительстве объяснили, что ограничения необходимы для сдерживания вируса, темпы распространения которого сейчас опасны. На прошлой неделе показатель заболеваемости увеличился на 21%, а количество госпитализаций - на 12%.

Школьников средней и старшей школы переводят на дистанционное обучение - кроме специализированных школ или классов для детей с особыми учебными потребностями. В классы, впрочем, можно будет приходить на консультации, олимпиады и т.д.

Также ограничивается работа кружков и курсов. Спортивные тренировки будут разрешены только индивидуально с тренером или в паре, если речь идет о таких видах спорта как теннис. В спортзалах заполнять помещения разрешено не более чем на 50%. Такие заведения как бассейны и бани временно закрывают.

На открытом воздухе разнообразные тренировки и занятия разрешены группам до 50 человек.

Ресторанам разрешено заполнять не более 50% мест и необходимо обеспечить 2 метра дистанции между столами. За одним столом разрешено собирать компании не более чем из 6 человек.

Публичные собрания, религиозные собрания и развлекательные мероприятия в помещениях, где нет фиксированных мест, разрешены с соблюдением заполненности помещения на 50% и всего не более 200 человек, а на открытом воздухе - не более 250 человек.