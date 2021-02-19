Школи, ресторани, спорт: Естонія посилила обмеження для боротьби з коронавірусом

Естонія знову повернула низку карантинних обмежень для боротьби з епідемією коронавірусу, що почнуть діяти з 22 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В уряді пояснили, що обмеження необхідні для стримання вірусу, темпи поширення якого зараз небезпечні. Минулого тижня показник захворюваності збільшився на 21%, а кількість госпіталізацій - на 12%.

Школярів середньої та старшої школи переводять на дистанційне навчання - крім спеціалізованих шкіл або класів для дітей з особливими навчальними потребами. У класи, втім, можна буде приходити на консультації, олімпіади тощо.

Також обмежується робота гуртків і курсів. Спортивні тренування будуть дозволені лише індивідуально з тренером або у парі, якщо йдеться про такі види спорту як теніс. У спортзалах заповнювати приміщення дозволено не більш ніж на 50%. Такі заклади як басейни та бані тимчасово закривають.

Надворі різноманітні тренування та заняття дозволені групам до 50 осіб.

Ресторанам дозволено заповнювати не більше 50% місць та забезпечити 2 метри дистанції між столами. За одним столом дозволено збирати компанії не більш ніж з 6 людей.

Публічні зібрання, релігійні зібрання та розважальні заходи у приміщеннях, де демає фіксованих місць, дозволені з дотриманням заповненості приміщення на 50% та загалом не більше 200 осіб, а надворі - не більше 250 осіб.