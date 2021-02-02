Сербская часть Боснии получила первые вакцины – российскую "Sputnik V"

Республика Сербская, часть Боснии и Герцеговины, получила первую партию российской вакцины Sputnik V и может начать вакцинацию через две недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Первые 2000 доз российской вакцины прибыли в аэропорт Сараева 1 февраля. После этого вакцины отправили в Агентство по лекарственным средствам БиГ для контроля качества.

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Как пишет боснийский сайт Klix.ba, вакцинация может начаться ориентировочно через 10-15 дней - за такое время ожидают решения регулятора.

Вакцины из первой партии хватит для 1000 человек.

В Республике Сербской самой приоритетной группой для вакцинации будут медики, работающие с больными коронавирусом.

Всего Республика Сербская заказала 400 000 доз Sputnik V для 200 000 человек. Половина из заказанной партии, как ожидается, поступит в середине февраля, другая половина - в марте.

Напомним, соседняя Сербия также использует российскую и китайскую вакцины, наряду с Pfizer-BioNTech. Из стран ЕС российскую вакцину закупила только Венгрия.

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