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Сербська частина Боснії отримала перші вакцини - російську "Sputnik V"

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:33

Республіка Сербська, частина Боснії і Герцеговини, отримала першу партію російської вакцини Sputnik V та може почати вакцинацію через два тижні. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Перші 2000 доз російської вакцини прибули в аеропорт Сараєва 1 лютого. Після цього вакцини відправили до Агентства з лікарських засобів БіГ для здійснення контролю якості.

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Як пише боснійське видання Klix.ba, вакцинація може початися орієнтовно через 10-15 днів - за такий час очікують рішення регулятора.

Вакцини з першої партії вистачить для 1000 осіб.

У Республіці Сербській найпершою пріоритетною групою для вакцинації є медики, які працюють з хворими на коронавірус.

Всього Республіка Сербська замовила 400 000 доз Sputnik V для 200 000 людей. Половина з замовленої партії, як очікується, надійде в середині лютого, інша половина - у березні.

Нагадаємо, сусідня Сербія також використовує російську і китайську вакцини, поруч із Pfizer-BioNTech. З країн ЄС російську вакцину закупила тільки Угорщина

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Боснія і Герцеговина
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