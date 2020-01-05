Иран снял с себя ограничения по обогащению урана в ответ на действия США

Правительство исламской республики Иран объявил об окончательном выходе из "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

Об этом сообщила государственное иранское агентство IRNA.

В соответствии с этим сообщением, Иран отныне не считает себя скованными "любыми ограничениями мощностей обогащения урана, процента обогащения, объема обогащаемого материала и технологий".

В сообщении подчеркивается, что это также снимает ключевое важное ограничение - по количеству центрифуг, которые устанавливаются для производства ядерного топлива.

Технически снятие этих ограничений означает, что Иран также может идти к производству высокообогащенного урана для ядерного оружия. В то же время, официальное правительственное сообщение об этом не говорит. Правительство также пишет, что планирует продолжить сотрудничество с МАГАТЭ.

Как сообщалось, это решение принято на фоне значительного обострения в отношениях США и Ирана. Ранее на эти выходных Трамп пригрозил нанести ударить по 52 целям в Иране в случае атаки против США.

Обострение в отношениях началось после ракетной атаки США, которая убила генерала Сулеймани. В воскресенье сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы почтить его память.

Подробнее читайте в статье: Как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину.