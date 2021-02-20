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Кулеба: цена "Северного потока-2" уже превысила экономически целесообразную

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Кулеба: цена "Северного потока-2" уже превысила экономически целесообразную

Суббота, 20 февраля 2021, 17:13

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что стоимость "Северного потока-2" уже давно превысила экономическую целесообразность, это лишний раз доказывает его направленность на подрыв безопасности в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Стоимость Северного потока-2 давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантической единства. Мы защищали и последовательно будем защищать энергетическую независимость Европы от РФ "- написал Кулеба.

Стоимость "Северного потока-2" оценивается в 11 млрд долларов.

Как сообщалось, министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией должно быть приостановлено до парламентских выборов в сентябре России для давления на Москву по поводу демократических реформ.

Напомним, Государственный департамент США в докладе Конгрессу не предложил новых санкций против участников построения газопровода "Северный поток-2" - в списке только те, которые были определены предыдущей администрацией.

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Кулеба Северный поток-2
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