Кулеба: ціна "Північного потоку-2" вже перевищила економічно доцільну

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вартість "Північного потоку-2" вже давно перевищила економічну доцільність, що зайвий раз доводить його спрямованість на підрив безпеки у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Вартість Північного Потоку-2 давно перевищила економічну доцільність. Але Кремль надалі викидає мільярди. Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи і євроатлантичної єдності. Ми захищали і послідовно захищатимемо енергетичну незалежність Європи від РФ" - написав Кулеба.

Вартість Північного Потоку-2 давно перевищила економічну доцільність. Але Кремль надалі викидає мільярди. Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи і євроатлантичної єдності. Ми захищали і послідовно захищатимемо енергетичну незалежність Європи від РФ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 20, 2021

Вартість "Північного потоку-2" оцінюють у 11 млрд доларів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" між Росією та Німеччиною має бути призупинено до парламентських виборів у вересні Росії для тиску на Москву щодо демократичних реформ.

Нагадаємо, Державний департамент США в доповіді Конгресу не запропонував нових санкцій проти учасників побудови газопроводу "Північний потік-2" - у списку лише ті, які були визначені попередньою адміністрацією.