США выдали Германии 95-летнего экс-охранника нацистского концлагеря

США выдали Германии ее гражданина и жителя американского штата Теннесси Фридриха Карла Б., который в 1945 году служил охранником в концентрационном лагере в Ноенгамме вблизи Меппена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В субботу, 20 февраля, 95-летний мужчина был доставлен в международный аэропорт Франкфурта-на-Майне самолетом санитарной авиации.

Федеральная полиция передала его земельному ведомству по уголовным делам (LKA) Гессена. По данным представителя ведомства, генеральная прокуратура города Целле уже направила запрос на допрос экс-охранника.

Предыдущее дело о обвинения в соучастии в убийстве было приостановлено из-за "нехватки весомых доказательств". Впрочем, теперь решают вопрос о возобновлении дела и можно будет допросить Фридриха Карла Б.

В марте 2020 суд в США принял решение о выдворении Фридриха Карла Б. из страны. Американский суд постановил, что этот человек "добровольно служил охранником в концентрационном лагере, где было преследование" заключенных. Среди узников были евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, французы, итальянцы и другие "политические противники" нацистов.

Судебные органы пришли к выводу, что он также охранял заключенных во время "принудительной эвакуации" в главный лагерь в Ноенгамме, во время которой погибли около 70 заключенных. Сам обвиняемый хотя и признал, что был охранником лагеря, однако заверил, что ему не были известны случаи пыток заключенных или смертей. Фридрих Карл Б. проживал в США с 1959 года.