Разграбленные магазины и столкновения с полицией: в Барселоне продолжаются бунты из-за заключения рэпера

В субботу в испанской Барселоне протестующие бросали бутылки в полицию, поджигали контейнеры и громили магазины в пятую ночь протестов против заключения рэпера, обвиняемого в прославлении терроризма и образе королевской семьи в песнях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Демонстранты бросали различные предметы и файеры в полицейских, стрелявших пенопластовыми пулями, чтобы разогнать толпу, сообщила в Twitter региональная полиция Каталонии Mossos d'Esquadra.

Фото с сайта El Pais

По данным местной полиции, в городе собралось около 6000 демонстрантов.

Протестующие атаковали магазины на самой престижной торговой улице Барселоны, проспекте Грасия. Митингующие также разбили окна в знаменитом концертном зале Palau de la Musica.

Фото с сайта El Pais

По данным региональной полиции, в Каталонии были арестованы девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Некоторые из них были задержаны за ограбление магазинов.

Фото с сайта El Pais

По данным полиции, девять человек пострадали, двое из которых были доставлены в больницу.

В то же время демонстрация в Мадриде прошла мирно, тогда как в северных городах Памплона и Лерида полиция предъявила обвинения протестующим.

Девятимесячный приговор Пабло Хаселю, который известен своими жесткими выступлениями против истеблишмента, вызвал споры о свободе слова в Испании, а также протесты, которые порой переходили в насилие.

Обладатель "Оскара", актер Хавьер Бардем был среди артистов, знаменитостей и политиков, которые призывали к изменению закона, который касается свободы слова.

Правительство Испании объявило на прошлой неделе, что отменяет тюремное заключение за преступления, связанные со свободой слова.

Хасель, чье настоящее имя - Пабло Ривадулла Дуро, был заключен в тюрьму во вторник, 16 февраля, после того, как пропустил крайний срок, чтобы сдаться полиции и начать отбывать тюремный срок, назначенный в 2018 году.

Полиция штурмовала здание университета, где Хасель забаррикадировался, и арестовала его, что спровоцировало митинги и беспорядки в Барселоне и других каталонских городах.