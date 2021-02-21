Розграбовані магазини та сутички з поліцією: у Барселоні тривають бунти через ув’язнення репера
В суботу в іспанській Барселоні протестувальники кидали пляшки в поліцію, підпалювали контейнери і громили магазини у п'яту ніч протестів проти ув'язнення репера, звинуваченого у прославлянні тероризму і образі королівської родини в піснях.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Демонстранти кидали різні предмети і фаєри в поліцейських, які стріляли пінопластовими кулями, щоб розігнати натовп, повідомила в Twitter регіональна поліція Каталонії Mossos d'Esquadra.
За даними місцевої поліції, в місті зібралося близько 6000 демонстрантів.
Протестувальники атакували магазини на найпрестижнішій торговельній вулиці Барселони, проспекті Грасія. Мітингарі також розбили вікна в знаменитому концертному залі Palau de la Musica.
За даними регіональної поліції, в Каталонії були заарештовані дев'ять осіб, в тому числі троє неповнолітніх. Деякі з них були затримані за пограбування магазинів.
За даними поліції, дев'ять людей постраждали, двоє з яких були доставлені в лікарню.
Водночас демонстрація в Мадриді пройшла мирно, тоді як у північних містах Памплона і Леріда поліція висунула звинувачення протестувальникам.
Дев'ятимісячний вирок Пабло Хаселю, відомому своїми жорсткими виступами проти істеблішменту, викликав суперечки про свободу слова в Іспанії, а також протести, які часом переходили в насильство.
Володар "Оскара", актор Хав'єр Бардем був серед митців, знаменитостей і політиків, які закликали до зміни закону, який стосується свободи слова.
Уряд Іспанії оголосив минулого тижня, що скасовує тюремне ув'язнення за злочини, пов'язані зі свободою слова.
Хасель, чиє справжнє ім'я - Пабло Рівадулла Дуро, був поміщений у в'язницю у вівторок 16 лютого після того, як пропустив крайній термін, щоб здатися поліції і почати відбувати тюремний термін, призначений в 2018 році.
Поліція штурмувала будівлю університету, де Хасель забарикадувався, і заарештувала його, що спровокувало мітинги і заворушення в Барселоні та інших каталонських містах.