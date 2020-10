Европарламент не поддержал запрет "вегетарианских бургеров"

Депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы не запрещать использование названий, связанных с мясом, для таких растительных продуктов, как "вегетарианские гамбургеры" или "веганская колбаса".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Евродепутаты отклонили все предложения по резервированию названий, связанных с мясом, только для продуктов, содержащих мясо. Нет изменений по поводу растительной продукции и названий, которые они в настоящее время используют при продаже", - говорится в сообщении в Twitter Комитета Европарламента по вопросам сельского хозяйства.

#FutureofCAP: MEPs rejected all proposals to reserve meat-related names for products containing meat. No change for plant-based products & names they currently use when being sold. Final #EPlenary vote on #CAPreform later today.