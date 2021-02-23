В Ереване оппозиция вышла на протест с требованием отставки премьера

В Ереване во вторник оппозиционное "Движение за спасение Отечества" вышло на акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Протестующие планировали заблокировать третий корпус здания правительства, однако полицейские выставили границу и не позволили протестующим приблизиться к зданию.

Участники акции планировали помешать входу премьер-министра Никола Пашиняна в здание правительства.

Заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян сообщил, что у третьего корпуса здания правительства полиция подвергла приводу 25 участников акции протеста.

Во время митинга оппозиции 20 февраля было заявлено, что отныне акции протеста будут проводиться ежедневно.

В ходе митинга лидеры оппозиционного движения заявили о начале нового этапа борьбы за отставку Пашиняна, обвиняя его в поражении в войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

В ноябре Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - анклаве, который во всем мире признан частью Азербайджана, но в основном населенный этническими армянами.

Российские миротворцы были переброшены в регион в соответствии с соглашением. Турция совместно с Россией решили создать центр по наблюдению за прекращением огня в Карабахе.