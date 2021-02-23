В Єревані опозиція вийшла на протест з вимогою відставки прем'єра

В Єревані у вівторок опозиційній "Рух за порятунок Вітчизни" вийшов на акцію протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Протестувальники планували заблокувати третій корпус будівлі уряду, проте поліцейські виставили кордон і не дозволили учасникам протесту наблизитися до будівлі.

Учасники акції планували перешкодити входу прем'єр-міністра Нікола Пашиняна в будівлю уряду.

Заступник начальника управління зі зв'язків з громадськістю та інформації поліції Едгар Джаноян повідомив, що біля третього корпусу будівлі уряду поліція піддала приводу 25 учасників акції протесту.

Під час мітингу опозиції 20 лютого було заявлено, що відтепер акції протесту будуть проводитися щодня.

В ході мітингу лідери опозиційного руху заявили про початок нового етапу боротьби за відставку Пашиняна, звинувачуючи його у поразці у війні в Нагірному Карабаху восени минулого року.

У листопаді Азербайджан і Вірменія підписали за посередництва Росії угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху - анклаві, який у всьому світі визнаний частиною Азербайджану, але в основному населений етнічними вірменами.

Російські миротворці були перекинуті до регіону відповідно до угоди. Туреччина спільно з Росією вирішили створити центр зі спостереження за припиненням вогню у Карабаху.

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