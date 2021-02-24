Украина должна договориться с МВФ до лета, чтобы не потерять макрофин ЕС - правительство

В правительстве считают важным для себя возобновление сотрудничества с МВФ до середины года, ведь в противном случае Украина теряет второй транш макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" заявил источник в правительстве.

По его словам, этот вопрос был темой обсуждений между премьером Денисом Шмыгалем и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом 11 февраля во время Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Ситуация такова: макрофинансовая программа ЕС заканчивается в середине сентября. Чтобы не потерять ее второй транш, нам нужно уже летом достичь политического согласия с МВФ о возобновлении программы", - сказал собеседник

По его словам, в таком случае до сентября Украина может получить и деньги ЕС, и транш МВФ на сумму 700 млн долларов.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить без дополнительных условий, и Украина уже получила их в декабре 2020 года. Для получения следующих 600 млн Киев должен провести ряд реформ.

О полном перечне условий читайте в статье: Реформы ценой 600 млн евро: что пообещал в Брюсселе премьер Денис Шмыгаль