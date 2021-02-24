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Україна має домовитись з МВФ до літа, щоб не втратити макродопомогу ЄС – уряд

Середа, 24 лютого 2021, 16:27

В уряді вважають принциповим для себе поновлення співпраці з МВФ до середини року, адже в протилежному випадку Україна втрачає другий транш макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.

Про це кореспонденту "Європейської правди" заявило джерело в уряді.

За його словами, це питання було темою обговорень між прем'єром Денисом Шмигалем і віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом 11 лютого під час Ради асоціації.

"Ситуація така: макрофінансова програма ЄС закінчується всередині вересня. Щоб не втратити її другий транш, нам потрібно вже влітку досягти політичної згоди з МВФ про відновлення програми", - сказав співрозмовник

За його словами, в такому випадку до вересня Україна може отримати і гроші ЄС, і транш МВФ на суму 700 млн доларів.

Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро. 

Половину коштів Брюссель погодився перерахувати без додаткових умов і Україна отримала їх вже у грудні 2020 року. Для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ.  

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль

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