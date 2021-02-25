Франция продлит срок службы своих старых ядерных реакторов

Французский орган по ядерной безопасности дал зеленый свет, чтобы продлить срок эксплуатации 32 старых ядерных реакторов в стране на дополнительное десятилетия, потенциально позволит им работать 50 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Государственная электроэнергетическая компания, эксплуатирующая атомные электростанции, EDF отвечает за обеспечение безопасности реакторов, которые ранее имели дело 40 лет.

В заявлении органа указано, что мероприятия, запланированные EDF, "открывают перспективу дальнейшей эксплуатации этих реакторов в течение следующих десяти лет".

В настоящее время ядерная энергетика обеспечивает около 70% французской электроэнергии больше, чем в любой другой стране. Франция стремится уменьшить эту долю до 50% к 2035 году, одновременно увеличивая долю возобновляемой энергии.

В прошлом году Франция закрыла свою старую атомную станцию ​​в Фессенгайми, на границе с Германией, которая поставляла электроэнергию с 1977 года. Правительство обозначил планы по закрытию еще 12 реакторов.

Большинство ядерных реакторов были построены в 1980-х годах, то есть они могли быть остановлены в 2030-х.

Министр охраны окружающей среды Германии раскритиковала решение органа ядерной безопасности Франции.

"Я уважаю принцип национального энергетического суверенитета, но я очень обеспокоен увеличением эксплуатации на европейских атомных электростанциях", - заявила Свен Шульце.

Германия постепенно останавливает собственные атомные электростанции к концу 2022 - решение, принятое после катастрофы на Фукусиме в Японии десять лет назад.