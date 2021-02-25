Франція продовжить строк служби своїх найстаріших ядерних реакторів

Французький орган з ядерної безпеки дав зелене світло, щоб продовжити термін експлуатації 32 найстаріших ядерних реакторів у країні на додаткове десятиліття, що потенційно дозволить їм працювати 50 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Державна електроенергетична компанія, що експлуатує атомні електростанції, EDF відповідає за забезпечення безпеки реакторів, які раніше мали працювати 40 років.

У заяві органу зазначено, що заходи, заплановані EDF, "відкривають перспективу подальшої експлуатації цих реакторів протягом наступних десяти років".

В даний час ядерна енергетика забезпечує близько 70% французької електроенергії, більше, ніж у будь-якій іншій країні. Франція прагне зменшити цю частку до 50% до 2035 року, одночасно збільшуючи частку відновлюваної енергії.

Торік Франція закрила свою найстарішу атомну станцію у Фессенгаймі, на кордоні з Німеччиною, яка постачала електроенергію з 1977 року. Уряд окреслив плани щодо закриття ще 12 реакторів.

Більшість ядерних реакторів були побудовані у 1980-х роках, тобто вони могли бути зупинені в 2030-х.

Міністр охорони навколишнього середовища Німеччини розкритикувала рішення органу ядерної безпеки Франції.

"Я поважаю принцип національного енергетичного суверенітету, але я дуже стурбований збільшенням експлуатації на європейських атомних електростанціях", - заявила Свеня Шульце.

Німеччина поступово зупиняє власні атомні електростанції до кінця 2022 року - рішення, прийняте після катастрофи на Фукусімі в Японії десять років тому.