От Грузии до Мальдив: куда будут пускать украинцев без вакцин в 2021 году

Готовитесь к отпуску в 2021 году – летом или на майские праздники? Рассчитываете на открытие границ для туристов? Ждете возобновления действия безвиза, соскучились по Вене или Риму, Афинам или Вильнюсу?

"Европейская правда" начинает серию публикаций о будущем путешествий во времена пандемии. И хотя сейчас, в 2021 году, мало оснований для оптимизма по поводу открытия Шенгена – но даже путешествия по Европе открыты и сейчас. Надо только знать, куда лететь и как это делать.

А мы будем следить за изменениями, обновлять эту страницу и добавлять к ней ссылки на новые статьи, поэтому занесите ее в закладки – и будете в курсе открытия границ для украинских туристов.

А для тех, кто отдает предпочтение видео – коротко о главном в нашем видеоблоге. Кстати, подписывайтесь на youtube-канал "Европейской правды"!

Далекий туризм

Наш основной приоритет – европейская интеграция. В том числе туристическая ;) Поэтому большая часть этой статьи посвящена именно европейским курортам. Мы узнали также о европейских туристических направлениях, которые вот-вот снимут запрет на въезд для украинцев.

Но сначала – о "дальнем зарубежье", то есть о доступных для украинцев направлениях на других континентах.

До 2020 года немногие из украинцев слышали о песчаных пляжах Занзибара – острова за 6,5 тысяч километров от Киева. Хотя в предложения турагентств курорт включили уже давно, его до сих пор воспринимали как экзотику для гурманов или для чудаков, которые не хотят ехать в более удобные и дешевые места отдыха. Мало кто рассматривал и Мексику, о пляжах которой знали скорее из американских фильмов, – далеко и дорого.

Но сейчас эти курорты – в числе самых популярных.

Все изменила эпидемия, из-за которой подавляющее большинство курортов ввели жесткие ограничения или вообще закрылись для украинцев.

Танзания (то есть страна, которой принадлежит Занзибар) не зря вошла в тройку самых популярных направлений зимы 2021 года. И дело не только в красоте и чистоте пляжей этой бедной африканской страны. Это, наверное, единственная туристическая страна, которая весь период пандемии не требовала от туристов ничего – ни тестов, ни справок, ни даже анкет о состоянии здоровья – и точно не станет делать это в дальнейшем.

Дело в том, что эта страна официально "поборола эпидемию".

Да, вы правильно догадались, каким путем – с мая 2020 года там просто не проводят тесты.

У президента Джона Магуфули, впрочем, есть другое объяснение: вирус победили благодаря вере. "Это потому что Бог наш всесильный, а Сатана всегда проигрывает", – пояснил он недавно. И хотя мировые медиа пишут о переполненных больницах в Танзании, правительство это отрицает и даже отказывается проводить вакцинацию.

Между тем из-за отсутствия новых подтвержденных больных Танзания стабильно входит в "зеленую зону" украинского Минздрава – по возвращении оттуда тестирование не требуется.

Все это может вызывать разные эмоции, но такова реальность. Конечно, это не значит, что от путешествия надо отказываться – опыт тысяч людей, посетивших Занзибар, говорит о другом. Но стоит учитывать, что в странах, которые приглашают туристов во времена пандемии, отношение к ней может быть разным.

По состоянию на сейчас без тестов можно посещать также Доминикану и Мексику (интересно, что наземные границы эта страна закрыла, а вот самолетами принимает туристов "под честное слово" – нужно письменно заполнить форму о том, что ты не болен).

Это далеко не полный перечень, но остальные курорты на других континентах – несколько специфические. К примеру, в Намибии или Панаме есть морское побережье и некоторые интересные места, но их популярность среди наших туристов не очень высока. Говорят, что тестов у туристов не требуют в Сомали. И это не шутка – там действительно проводят экстрим-туры.

С негативным ПЦР-тестом (или с согласием сдать его по прибытии) выбор существенно возрастает.

Перечислим основные направления. Для украинцев открыт Египет – одно из самых популярных пляжных направлений.

Туристов ждут в Шри-Ланке (интересно, что соседняя Индия закрыта).

Открыты Мальдивы, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, известные украинцам президентскими путешествиями.

Также открыта вся Центральная Америка, почти вся Африка южнее Сахары, отдельные страны Южной Америки. Из туристической Азии стоит отметить Казахстан, где есть интересные горнолыжные курорты.

А теперь перейдем к самому интересному – к Европе.

Куда в Европе пускают украинцев?

В Европе тоже есть целый ряд направлений, открытых для украинцев. А главное – мы выяснили, кто планирует открыться в ближайшее время.

Хорошая новость для тех, кто любит грузинское гостеприимство: Тбилиси готовится смягчить правила, чтобы туристы из Украины могли им соответствовать, рассказал источник ЕвроПравды.

Грузия оставляла границы закрытыми весь прошлый год, пытаясь уберечься от пандемии. Стратегия провалилась: COVID-19 все равно "догнал" грузин (прошлой осенью страна даже становилась одним из мировых лидеров по количеству новых больных), а вот туристический сезон был абсолютно сорван.

Для Грузии, где доля доходов от туризма только по официальным данным достигает почти 20% ВВП, эта ошибка была болезненной, и повторять ее там не планируют. Поэтому уже сейчас аэропорт Тбилиси открыли для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС, а также для всех тех иностранцев, кто вакцинирован от коронавируса.

Любой вакциной. В том числе "Спутником".

Дело в том, что российские туристы в последние годы все чаще выбирают Грузию как место для отдыха, и грузинское правительство – хотя и не признает этого – решило сделать на них ставку в сезоне-2021.

А вот Украине массовая вакцинация этим летом "не светит". Поэтому грузинское правительство планирует ввести отдельные правила, которые позволят въезд и нашим гражданам. Есть даже надежда, что это произойдет уже в марте.

Второе ожидаемое открытие – это Республика Кипр.

1 марта Кипр откроет границы для украинцев и для туристов еще из 55 государств, обещают в министерстве туризма этой островной страны. Их потери от карантина в 2020 году были меньше грузинских, ведь для туристов из ЕС и Великобритании Кипр оставался открытым – но все равно повторения прошлого лета там не хотят.

Но надо быть готовым к тому, что поездка на Кипр потребует нескольких ПЦР-тестов. Согласно объявленным правилам въезда, с 1 марта украинцы должны сделать один тест до поездки, второй – сразу по прибытии на Кипр, а третий – после возвращения, потому что Минздрав Украины пока относит этот остров к "красному списку".

Еще одна страна ЕС, где уже ждут украинцев – это Болгария. В отличие от большинства европейских государств, Болгария решила не возобновлять запрет на въезд туристов зимой и пускала по негативному ПЦР-тесту. Оправданно ли это с точки зрения здравоохранения – решать тамошним гражданам, а для украинцев горы Болгарии стали одним из немногих открытых направлений горнолыжного туризма.

Приглашает туристов (хотя порой корректирует условия въезда и пребывания) и Турция. Там считают успешным решения прошлого года, когда страна открыла морские курорты с соблюдением эпидемических правил. Это – одно из любимых направлений украинцев, и на него можно рассчитывать и в 2021 году.

Западные Балканы также не склонны поддерживать брюссельскую осторожность. Для тех, кто предпочитает горы, а не море, уже сейчас открыты Северная Македония и Босния и Герцеговина; летом отдыхающих, как и в прошлом году, будут ждать Албания и Черногория.

Зеленым цветом отмечены европейские страны, которые уже открыли или наверняка откроют въезд для туристов; розовым - государства Шенгена или синхронизированные с ними; светло-синим - нешенгенские страны, имеющие визовый режим для украинцев, и те, открытие которых под вопросом

Хорватия, которая является членом ЕС, еще не анонсировала этого решения, но почти наверняка также откроется для иностранцев. Она, наряду с Кипром, Болгарией и менее популярной среди туристов Румынией, имеет безвизовый въезд для граждан Украины по решению ЕС, но при этом не входит в общее шенгенское пространство. А потому – не обязана соблюдать общие коронавирусные решения о закрытии границ.

Важная деталь: если едете на европейские курорты,

проверяйте не только порядок въезда, но и правила пребывания.

Особенно если решите путешествовать до открытия летнего сезона. Например, на майские праздники.

В некоторых странах, к примеру, клубы или рестораны могут быть закрыты вечером или ночью. Некоторые делают ставку на сельский туризм. А весной, до начала сезона, порой действуют просто драконовские ограничения. Так, недавно на Кипре трех россиян оштрафовали на 900 евро за незаконный пикник на пляже – потому что пока пляжный отдых остается там под запретом.

Впрочем, летом за поход на пляж штрафовать точно не станут ;)

Европа, которую не узнать

А вот в странах, входящих в Шенген, ситуация иная.

В ЕС пока отказываются от каких-либо прогнозов о восстановлении шенгенской свободы передвижения. Безвиз для государств-партнеров, таких как Украина, сохраняет действие только для тех, у кого есть "существенные основания" для поездки вроде разрешения на работу в ЕС, обучения, ближайших родственников и т.д. – они и сейчас могут брать билеты на ближайший рейс и не беспокоиться по поводу оформления визы.

>Впрочем, это имеет значение даже для рядовых туристов.

Перечисленные категории считаются одними из самых рискованных в миграционном плане – и отменять безвиз для них не собираются. А это значит, что и для других украинцев восстановится право на безвизовые путешествия по Шенгенской зоне, как только эпидемическая ситуация это позволит.

Но на этом хорошие новости о Шенгене заканчиваются.

Пока мы все мечтаем о восстановлении "нормальности", на шенгенских границах эта нормальность все больше рушится.

Это в Украине правительство, даже не начав вакцинацию, ослабляет эпидемические ограничения. При этом в Евросоюзе, где количество вакцинированных постепенно растет, ограничения лишь усиливают.

На днях Германия пересекла еще одну красную линию, которую до сих пор считали нерушимой. Немецкое правительство из-за угрозы новых штаммов COVID-19 почти полностью закрыло границу с Чехией и с австрийским Тиролем, запретив пересечение границы даже для грузовиков с товарами, если у водителя нет свежего отрицательного ПЦР-теста (а дальнобойщики не всегда могут его сделать, потому что для этого придется остановиться в каком-то городе ориентировочно на сутки).

Следом за немцами то же самое сделала Австрия, из-за чего на итальянской границе образовалась 40-километровая очередь из фур.

Почему это – красная линия?

Дело не в особом уважении к труду дальнобойщиков, а в том, что новые ограничения прерывают движение товаров между государствами Евросоюза. Но Германия пошла еще дальше – ограничила въезд даже собственных граждан, не имеющих теста!

Это – яркая иллюстрация настроений во многих государствах Евросоюза. Там не готовы говорить даже об ослаблении ограничений, не то что об открытии границ. И вакцина не стала спасением.

Паспорта вакцинации: фейки и мечты

В середине февраля украинские СМИ сообщили, что Словения первой из государств Шенгена открыла границы. Мол, по новым правилам в Словению будут пускать тех, кто предоставит справку о проведенной вакцинации (две дозы), а также тех, кто переболел COVID (то есть получил "природную вакцину").

Появились предположения, что это – модель для постепенного открытия всей Европы.

Однако это – абсолютная неправда.

Словенская полиция отмечает, что страна остается закрытой для всех несрочных поездок из почти всех не-ЕСовских государств (включая, конечно, и Украину). А для туристов Словения вообще закрыта наглухо, включая граждан ЕС. Да какой там туризм – в стране даже действует комендантский час!

А слухи об открытии появились из-за того, что в Словении действительно несколько изменили правила въезда для вакцинированных словенцев и граждан стран ЕС: их добавили в перечень исключений, позволяющих не сидеть в карантине по прибытии. Такие исключения были и раньше, просто их количество выросло с 11 до 13.

Но для украинцев никаких изменений нет.

И ждать их от отдельных государств Шенгена – пустые мечты.

ЕС отчаянно пытается сохранить единство Шенгенской зоны, которая сейчас находится под серьезной угрозой из-за жестких, порой даже панических решений отдельных стран (например Германии), закрывающихся от соседей.

Сейчас едва ли не единственный элемент Шенгена, общий для всех его членов – это правила пересечения внешней границы. Если рухнет еще и он, это может вызвать "эффект домино" для внутренних границ ЕС. Понимая это, Брюссель не допустит, чтобы какая-то из туристических шенгенских стран (вроде Словении, Португалии или Греции) пошла "против течения" и открылась для большого количества туристов в то время, как остальные остаются закрытыми. Решение об открытии Шенгенской зоны для туристов из Украины будет общим – а значит, не быстрым.

До сих пор нет гарантий, что это произойдет летом 2021 года.

Но есть и те, кто давит и требует этого.

Прежде всего, это Греция, экономика которой существенно завязана на туристическом секторе. В 2020 году ВВП этой страны сократился на 10%, и без восстановления туризма отыграть это падение будет сложно. Поэтому Грецию сейчас считают главным лоббистом введения единых для всего ЕС так называемых "паспортов вакцинации", то есть справок, которые будут упрощать путешествия вакцинированным туристам.

Немецкий сертификат о вакцинации с двумя отметками о получении вакцины Pfizer-BioNTech Фото cyprus-mail.com

Неудивительно, что в украинском правительстве к идее "паспортов вакцинации" относятся довольно критически.

Дело в том, что право на путешествия в ЕС после вакцинации могут распространить не на все государства – и тогда наша страна рискует выпасть из этого перечня. И потому, что Украина стала аутсайдером среди европейских государств и до сих пор вообще не начала вакцинацию.

А главное – из-за неизбежного недоверия к украинским справкам о прививках. Ведь на фоне безумного дефицита вакцин в Украине их подлинность будет под большим вопросом.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"