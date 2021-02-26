"Подумайте о других": королева Британии призвала вакцинироваться

Королева Великобритании Елизавета II призвала людей "подумать о других" и вакцинироваться, когда они получат приглашение на прививку.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом она сказала во время видеоконференции с должностными лицами, отвечающими за распределение вакцины по всей территории страны.

94-летняя Елизавета и ее 99-летний супруг Филипп, герцог Эдинбургский, получили свои первые дозы вакцины в январе.

Рассказывая о своем опыте вакцинации, она рассказала, что все прошло быстро и безболезненно.

Королева отметила, что понимает, что для некоторых людей процесс прививки может быть непростым опытом, но призвала всех "подумать о других людях, не о себе".

Недавно министр по вопросам вакцинации Надхим Захави рассказывал, что не решаются вакцинироваться около 11-15% граждан. При этом исследования показывают разницу между бедными и богатыми районами, а также некоторыми этническими группами.

В Нацслужбе здоровья считают, что комментарий королевы станет мощным аргументом для многих людей.

На сегодня первую дозу вакцины в Британии получили уже более 18 млн граждан - почти каждый третий взрослый.

Все население Соединенного Королевства насчитывает около 67 млн ​​человек.