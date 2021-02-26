"Подумайте про інших людей": королева Британії закликала вакцинуватися

Королева Британії Єлизавета II закликала людей "подумати про інших" та вакцинуватися, коли вони отримають запрошення на щеплення.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це вона сказала під час відеоконференції з посадовцями, які відповідають за розподіл вакцини по всій території країни.

94-річна Єлизавета та її 99-річний чоловік Філіп, герцог Единбурзький, отримали свої перші дози вакцини у січні.

Розповідаючи про свій досвід вакцинації, вона розповіла, що усе пройшло швидко та безболісно.

Королева зазначила, що розуміє, що для деяких людей процес щеплення може бути непростим досвідом, але закликала усіх "подумати про інших людей, не про себе".

Нещодавно міністр з питань вакцинації Надхім Захаві розповідав, що вагаються вакцинуватися близько 11-15% громадян. При цьому дослідження демонструють різницю між біднішими та багатшими районами, а також деякими етнічними групами.

У Нацслужбі здоров’я вважають, що коментар королеви стане потужним аргументом для багатьох людей.

На сьогодні першу дозу вакцини у Британії отримали вже понад 18 мільйонів громадян - майже кожен третій дорослий.

Усе населення Сполученого Королівства налічує близько 67 млн осіб.