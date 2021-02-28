В Британии поднялась дискуссия о праве королевы согласовывать проекты, затрагивающие ее интересы

В Британии более 50 000 человек подписали петицию с требованием парламентского расследования о механизме, который предусматривает согласование с королевой проектов, затрагивающих её интересы.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В петиции говорится об обеспокоенности фактом, что королевская семья имеет "тревожащую и недемократической возможность" влиять на правительство "за закрытыми дверями", и Палате общин предлагают срочно рассмотреть этот вопрос.

"Это невозможно представить, чтобы в 21 веке в демократической стране королева и принц Уэльский имели такое большое влияние. Это могло бы быть теоретически нормально в конституционной монархии, но выглядит так, что монархия имеет гораздо большее влияние, чем многие думали", - пишут инициаторы петиции.

Вопрос получил огласку после расследования The Guardian об архаического механизме, известном как "согласие королевы", появившимся в 18 веке. Он предусматривает, что министры должны сообщать королеве о проектах, которые могут затронуть ее собственность или ее лично.

Представители королевы не ответили на вопрос о том, сколько раз это право применялось с момента ее вступления на престол в 1952 году. Журналисты The Guardian составили список как минимум 1062 проектов в парламенте, которые согласовывали с королевой, привлекая внимание к тому, что процедура использовалась чаще, чем прежде считалось.

Последним примером журналисты называют акт, касающийся соглашения о торговых отношениях с ЕС после Brexit. Парламенту сообщили, что королева дала согласие на него, хотя и не объяснили, каким образом этот проект задевал ее интересы. Также приводят пример проекта о сельском хозяйстве - так как королевской семье до сих пор принадлежат обширные угодья.

Призыв к рассмотрению вопроса в парламенте поддержали также депутат от лейбористов Ллойд Рассел-Мойли и пер лорд Беркели.

"Пришло время, чтобы королева и герцог Корнуольский отказались от права изменять новое законодательство, если это затрагивает их личные интересы таким способом, что ни парламент, ни общественность даже не знают об этом ... Мы даже не знаем, о каких изменениях просили и согласились ли министры на изменения, потому что это происходило тайно без документирования процесса", - заявил он.

Представители королевы и правительство утверждают, что королевское согласие является чисто формальной частью законодательного процесса.